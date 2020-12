Juve, Paratici: “De Laurentiis? Ha detto un’ovvietà. Classifica diversa? Dobbiamo vincerne 30”

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, prima della sfida contro la Fiorentina, ha parlato della sentenza del collegio di Garanzia sulla partita col Napoli. «Siamo sempre stati estranei e indifferenti alla vicenda, questo è il nostro primo commento», ha detto. E ha aggiunto: «Quando ci diranno di giocare andremo a giocare e porteremo il pallone. Detto questo c’eravamo anche il 4 di ottobre».

-C’è una risposta della Juve al tweet de Laurentiis?

No, ha detto un’ovvietà che rimane tale.

-C’è già una data?

Lo abbiamo saputo mentre eravamo in viaggio per lo stadio. Non siamo in contatto con le autorità e quando ci diranno di giocare andremo a giocare nella data e nell’orario prestabilito.

-Anche la faccenda di Rabiot vi ha colto di sorpresa?

Noi per sicurezza abbiamo adottato questa linea perché il regolamento è chiaro, dice nella gara successiva alla sentenza e la prima gara, essendo la sentenza stata pubblicata tra le 17 e le 18, è quella che stiamo per disputare. Ribaltata la sentenza, lui non può giocare stasera.

-Ma cambia molto sulla data della partita anche per le coppe europee, non c’è una data libera. Preferireste posticipare Coppa Italia o Supercoppa?

Mi sembrava di essere stato chiaro. Non preferiamo nulla. Ci atteniamo a quello che ci dicono. Giocheremo a febbraio marzo se ci sarà una data utile o quando sarà possibile. Le partite sono tutte organizzate da calendario, abbiamo lavorato in tanti su quello. Vedremo quando sarà il momento e giocheremo.

-Dybala, rinnovo vicino?

Non voglio essere scortese, ma ogni intervista pre-gara porta questo argomento. Credo che la gente voglia sapere altre cose e ripeto quello che ho detto. Siamo in contatto con lui. Agnelli è stato chiarissimo e meglio di lui nessuno può chiarire meglio questa situazione.

-Come incide mentalmente una classifica da meno sette e non da meno quattro?

Noi siamo abituati a vincere i campionati. Sappiamo che dobbiamo vincere trenta partite per vincerlo e punto. Stasera giochiamo e ci serve vincere questa per averne una in meno da vincere.

(fonte: SS24)