Luca Percassi: “Marotta figura unica anche in Europa. Contro l’Inter…”

L'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, prima della sfida contro l'Inter ha parlato a DAZN della sfida di San Siro con accanto il presidente Marotta. Questo è quanto ha detto il dirigente del club bergamasco: «Test importante? Giochiamo contro la squadra campione, la più forte del campionato. Arriviamo con qualche defezione per una serie di motivi, però daremo il massimo sicuramente nella speranza di avere tutta la rosa a disposizione una volta tornati dalla Nazionale».

-Cosa si ruba ad un dirigente come Marotta per far crescere un club?