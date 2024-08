Quanto è importante questa partita?

"Nei primissimi giorni di luglio ho preso la moto dal Veneto in direzione Lecce con uno stato d'animo bello, entusiasta dell'inizio. Metà del viaggio in totale serenità, poi all'altezza di Pescara mi fermo ed erano usciti i calendari. La seconda metà del viaggio è stata in ebollizione. Da una parte hai la speranza che possa succedere qualcosa e non ti dai per vinto, però poi c'è razionalità: Inter e Atalanta non solo sono fortissime, hanno anche confermato guida tecnica. Queste due partite rischiano di caricare troppo nell'ottica di una squadra giovane che ha bisogno di autostima e entusiasmo".