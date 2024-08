A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Atalanta, Beppe Bergomi ha parlato della rosa di Simone Inzaghi dagli studi di Sky Sport. "Lo scorso anno Inzaghi il turnover lo faceva in Champions, Sanchez ha giocato più in Champions che in campionato. Quest'anno non puoi scegliere, devi mettere in campo la migliore formazione in campionato e in Champions".