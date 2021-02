Atalanta, Pessina: “Siamo amareggiati. Che differenza tra Italia ed Europa!”

Le dichiarazioni del centrocampista dell'Atalanta, Matteo Pessina, dopo la sconfitta contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi

Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, ha commentato in collegamento ai microfoni di Sky Sport la sconfitta di misura l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid: "Siamo amareggiati perché giocare tutta la partita in 10 e non concedere praticamente niente a questo Real Madrid e prende gol nel finale ci rende un po' così. Li abbiamo tenuti bene, abbiamo giocato in 10 per gran parte della partita e gli abbiamo fatto creare poco perché gli lasciavamo la superiorità numerica dietro e li gestivamo così. Alla fine hanno trovato il gol proprio con l'ultimo. Kroos? È un bel sogno trovarlo contro.