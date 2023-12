Pinto: “Incontro Chiné-Mou? Roma sta avendo atteggiamento giusto”

A proposito dell'incontro del tecnico portoghese con Chiné, Procuratore Sportivo, il ds ha detto: «Dopo l'incontro con Chiné cosa ci aspettiamo? La giustizia sportiva sta in buone mani. Il procuratore ha sempre dimostrato che non guarda in faccia nessuno e fa quello che è meglio per il calcio. Noi siamo andati lì e abbiamo avuto un confronto importante dove José e la società giallorossa hanno fatto vedere che noi stiamo avendo il giusto atteggiamento e che stiamo cercando di essere un esempio anche fuori dal campo. Il mister ha elogiato più volte gli arbitri in questa stagione ha fatto le cose fatte bene, c’è stato solo un malinteso tra le sue parole e solo questo può giustificare una punizione. Non ha voluto offendere nessuno. L’importante è che il mister e la società siano uniti, perché in questa stagione stiamo facendo il meglio per rispettare tutti quanti, soprattutto gli arbitri».