In queste ore è stato comunicato a Stefano Pioli quello che è ormai noto da settimane, in particolare dal momento dell'eliminazione dall'EL per mano della Roma. L'allenatore dello scudetto vinto nel 2021 non rimarrà sulla panchina del Milan. L'avventura si avvicina alla fine e mentre si avvicina Fonseca si sta definendo l'addio al tecnico che ha anche un passato in nerazzurro.