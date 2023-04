Milan, Pioli: “Mi piace cambiare la squadra. Questa vittoria non ci condizionerà in CL”

Il tecnico ha analizzato la gara dei suoi uomini soffermandosi anche sui quarti di Champions League

Eva A. Provenzano

«Qualsiasi prestazione e risultato di questa sera non condizionerà sicuramente le partite di Champions. Altre gare, altre condizioni. Sarà uno scontro molto importante ed equilibrato tra due squadre che in CL stanno facendo bene. In Serie A il Napoli ha fatto meglio di noi. Stasera abbiamo vinto uno scontro importante, il primo di una serie di match da qui alla fine che ci devono vedere da protagonisti. Per essere una stagione positiva il Milanl'anno prossimo deve giocare in Champions». Stefano Pioli, su DAZN, ha commentato la vittoria sul Milan e si è soffermato anche sul prossimo scontro contro la squadra di Spalletti, l'andata dei due quarti di Champions.

«L'altro sistema ci aveva fatto vincere partite importanti. Sono situazioni. In un momento di difficoltà della squadra ho provato a fare delle modifiche. Mi piace cambiare la squadra, i miei giocatori lo sanno e si fanno trovare pronti. Niente euforia, adesso bisognerà pensare alla prossima. In CL come si giocherà? Bella domanda, ma adesso abbiamo la testa all'Empoli, non abbiamo tempo di buttare via altre occasioni. Le condizioni dei miei giocatori ci faranno scegliere l'opzione migliore anche tra andata e ritorno in CL, due partite di grande intensità contro una squadra molto forte», ha aggiunto il tecnico rossonero.

«La testa può fare la differenza, avevamo perso qualche certezza, ci siamo disuniti e sicuramente questa vittoria ci farà bene. Solo i top club in questo momento riescono a fare bene in CL e campionato e forse essere andati avanti in Coppa ci ha fatto perdere energie in campionato. Abbiamo avuto delle difficoltà ma conta il finale di stagione- Leao? Diventerà un campione perché è un ragazzo intelligente», ha concluso il mister.

(DAZN)