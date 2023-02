Milan, Pioli: “Sconfitta che fa male, ma abbiamo ritrovato solidità per ripartire”

"Volevamo avere un atteggiamento più compatto, abbiamo concesso qualcosa ma non abbiamo difeso male. Dovevamo certamente gestire meglio la palla, purtroppo ci siamo ancora una volta fatti trovare impreparati sulla palla inattiva. Nell'ultimo periodo non eravamo stati così compatti e per affrontare un avversario del genere dovevo coprirci di più. Dovevamo fare meglio in fase di possesso. Nel secondo tempo abbiamo fatto comunque vedere di poter fare un calcio più offensivo. Leao? Deve lavorare e stare attivo tutta la partita, ma ha un grandissimo potenziale e puntiamo su di lui. Le scelte che ho fatto sono le migliori per ciò che ho visto durante la settimana. Non siamo ancora una squadra così matura. Bisogna ripartire da questa sera. E' una sconfitta che fa male, ma abbiamo ritrovato solidità e attenzione per tornare ai nostri livelli".