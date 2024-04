Pioli: “Inter eccezionale ma da 3 o 4 anni ha la rosa più forte, non penso ci siano dubbi”

Il Milan perde il derby e l'Inter è campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia. Ecco le parole dell'allenatore rossonero Stefano Pioli ai microfoni di DAZN: “Sono passato in spogliatoio a provare a tirare su il morale, sconfitta pesante per tutto ciò che c’è dietro o dentro. Ho cercato nel possibile di rinfrancare i miei giocatori. Dobbiamo finire bene il campionato, abbiamo un’altra gara importante sabato. Non siamo riusciti nemmeno questa volta a pareggiare almeno il derby.

Formazione iniziale? Deluso tatticamente no, la priorità era cercare di non essere troppo alti e aspettarli per poi ripartire. Poi si va sotto e dopo credo l’Inter nel primo tempo ci abbia fatto male su corner e sulle ripartenze. Qualcosa abbiamo concesso, Rafa è ripartito e ha avuto l’occasione, la realtà è che volevamo difendere più bassi per non concedere quello che poi è successo col gol di Thuram. La squadra ha lottato con generosità e volontà, negli episodi non ha avuto quel pizzico di fortuna che ci poteva dare il pareggio, le situazioni le abbiamo create.