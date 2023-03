Pioli: “Partita giocata male: sono deluso e un po’ preoccupato. Dopo la sosta…”

"No, non è così. Sarebbe grave se pensiamo ai quarti di finale, in campionato siamo in difficoltà e raggiungere il quarto posto è troppo importante. Il livello delle ultime 3 partite è troppo basso, se siamo meno intensi, precisi e tecnici, rischiamo di fare prestazioni del genere. Sono deluso sicuramente, le preoccupazioni ci sono ma dobbiamo sfruttare la sosta per tornare ai nostri livelli. Non abbiamo interpretato bene la partita"

“No, assolutamente no. Non c’erano segnali per un calo di tensioni o attenzione come oggi. Prepariamo la partita per avere sempre dei vantaggi in certe situazioni. Siamo partiti male e abbiamo finito peggio. Dobbiamo e dovrò lavorare assolutamente meglio per far stare i miei calciatori più concentrati".