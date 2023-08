Milan, Pioli: “Obiettivo scudetto? Noi dobbiamo pensare a vincere la prima di Serie A”

«La preparazione sta andando come volevamo e saremo pronti per cominciare al meglio la stagione. Anno giusto per tornare a competere? Siamo tre anni che siamo una squadra competitivi, poi in sei sette squadre hanno obiettivo di arrivare tra le prime quattro», ha aggiunto l'allenatore rossonero. «Il percorso che abbiamo fatto ci hanno fatto esser protagonisti in Italia e sicuramente il livello deve essere alto. I giocatori arrivati sono di esperienza anche se giovani, hanno bisogno di adattamento ma abbiamo una buona base per fare bene il calcio che ci piace, poi vedremo cosa dirà la stagione. Le prime tre sono già difficili e cominciare bene il campionato è sicuramente il nostro obiettivo», ha concluso.