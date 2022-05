Milan, Pioli: “7 punti per qualcosa di straordinario. Inter? Ho visto Alcaraz-Nadal”

Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan

Alla vigilia di Verona-Milan, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Dopo la vittoria dell'Inter contro l'Empoli, i rossoneri sono chiamati a rispondere su un campo difficile. "Sarà bello per i nostri giocatori affrontare un'altra partita con tanti tifosi milanisti. Ci stanno trasferendo una energia e un entusiasmo che vogliamo mettere in campo anche domani sera. La settimana è stata simile a quelle precedenti. Siamo arrivati a un punto da prima della Lazio in poi dove tutte le partite hanno avuto e avranno un peso importante per l'obiettivo finale e per la classifica".

"Ho visto grande attenzione e motivazione, affrontiamo un avversario che sta facendo un grande girone di ritorno. Queste sfide che abbiamo superato ci hanno permesso di acquisire ancora più consapevolezza e fiducia. Non dobbiamo dimostrare che siamo solo bravi ma che possiamo essere migliori. Noi e il Verona siamo tra le squadre che segnano più gol a inizio partita. Sappiamo che sarà lunga e dovremo come sempre cercare di cambiare caratteristiche anche nel corso della partita con l'ingresso di giocatori importanti. Solo credendoci fino alla fine potremo fare bene".

Inter e Milan hanno mentalità differenti? "Non lo so e non credo sia questo il momento per fare questo tipo di analisi. Ora ci mancano 7 punti per fare centrare di straordinario, dobbiamo dimostrare di poter essere i migliori di questo campionato. Dobbiamo giocare da Milan, con i nostri atteggiamenti e le nostre qualità. L'importante è essere squadra che 95 minuti".

All in sul Milan? "Siamo stati molto bravi perché siamo sempre andati contro ai pronostici che ci davano sfavoriti. Noi dobbiamo continuare con la nostra mentalità, io scommetto che domani la squadra darà il massimo".

Il Milan gioca due giorni dopo l'Inter, il prossimo anno la Lega dovrà fare una riflessione più seria su questo aspetto? "Non mi interessa in questo momento se giochiamo prima o dopo, tanto sappiamo quello che vogliamo e dobbiamo fare. Non cambiava niente se l'Inter avesse giocato dopo di noi. Mancano quei punti lì per centrare l'obiettivo e quello dobbiamo fare".

Ha visto Inter-Empoli? "Ho rivisto il nostro allenamento, non ho visto la partita. Poi ho visto una grande partita di tennis. Alcaraz, un fenomeno".

Quali aspetti possono preoccupare il Milan? "Il Verona cercherà far di tutto per batterci perché sta facendo un ottimo campionato, perché siamo una rivale importante e prestigiosa. Il reparto offensivo del Verona è molto pericoloso perché tutti e tre i giocatori offensivi hanno fatto oltre dieci gol. Dobbiamo essere molto compatti e lucidi nel difendere bene. Ci aspettiamo un avversario molto motivato e determinato, ma lo saremo anche noi. I miei giocatori li vedo sempre sul pezzo, motivati, stanno gestendo bene queste emozioni".

Il Milan ha l'obbligo di vincere, può essere un vantaggio?"Non vedo i miei giocatori agitati, né ansiosi. Li vedo motivati e questo dobbiamo essere noi in questo momento. Concentrati e determinati, non ansiosi o frenetici. In questo riconosco una crescita del mio gruppo eccezionale".

