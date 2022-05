Il Milan soffre la pressione. Quando l’Inter vince, i rossoneri faticano: 4 precedenti

L'obiettivo della squadra di Inzaghi è quello di vincere per riconquistare il primo posto momentaneo e mettere pressione al Milan

"Qualche precedente incoraggiante c’è, per l’Inter. Qualcosa che possa quantomeno regalare un weekend di ottimismo, insomma. Solo prendendo in esame il girone di ritorno, ben quattro volte è accaduto che il Milan frenasse dopo un successo o comunque un risultato positivo dei nerazzurri: alla 22a e alla 23a giornata, con la sconfitta sorprendente dei rossoneri in casa contro lo Spezia (quella del famoso errore dell’arbitro Serra) e il successivo pari sempre a San Siro contro la Juventus, poi alla 31a e alla 32a, con i pareggi di Leao e compagni contro Bologna e Torino, entrambe senza trovare il gol. La missione allora è questa. È mettersi in una posizione privilegiata e di attesa, con l’obiettivo di inquinare le certezze altrui. Inzaghi ha parlato alla squadra in settimana. Ha ribadito lo stesso concetto post Bologna: nessun rimpianto, vinciamole tutte, non facciamo altri regali", analizza La Gazzetta dello Sport.

"In fondo, al di là della mancata vittoria, nei quattro precedenti presi in esame, quello che sorprende di più è la difficoltà del Milan nel trovare la via del gol e anche il grande nervosismo che gli uomini di Pioli hanno dimostrato nel corso di quelle partite: man mano che il tempo passava e il gol non arrivava, diversi giocatori rossoneri sembravano intrappolati mentalmente e bloccati nelle gambe. Il famoso braccino del tennista, di quando non si riesce a chiudere un match point. Vero, in caso di vittoria dell’Inter, il Milan non avrà in mano la chance di chiudere il campionato, ma dovrà evitare di cadere a Verona per riportarsi in testa. Facile a dirsi, un filo più complicato riuscirci", spiega il quotidiano.