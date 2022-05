Pioli: “Innamorato di questo Milan. Già concentrati sull’Atalanta. Il finale…”

Le parole del tecnico rossonero ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3 a 1 ottenuta in casa del Verona

Alla fine della partita con il Verona il suo Milan è tornato a +2 sull'Inter. Stefano Pioli ha commentato così ai microfoni di DAZN alla fine della gara: «Sono innamorato del Milan ? Si, molto dei miei giocatori, per il loro percorso. Un'altra bella partita. Ne manca un'altra complicatissima domenica prossima, abbiamo già la concentrazione massima per quella gara».

-Spirito del Milan dà all'occhio, è una qualità: come l'hai trasferito questo coraggio alla squadra?

Il coraggio e il credere derivano da esperienze e prestazioni. La squadra ha giocato nei primi venti minuti, siamo andati sotto, ma eravamo padroni della partita e credi molto di più nelle tue qualità. Così prendi coraggio fino alla fine. Questi ragazzi hanno superato tanti gradini, mancano gli ultimi due. Manteniamo questa concentrazione fino alla fine. Possiamo fare considerazioni sul nostro lavoro ma tutto sarà spostato dall'esito finale. L'Atalanta è una squadra forte, allenata molto bene, singolarmente e a livello di squadra. Vedremo come prepararla, in base alle nostre caratteristiche.

-Una parola per Leao e l'altra per Leao?

Giovani ma forti. Dopo due giorni di preparazione glielo avevo detto. Dopo le vacanze li ho trovati proprio in un altro modo, avevano assorbito l'anno precedente. L'ambiente ci sta dando energia e ora dobbiamo continuare così e il prossimo è un avversario ancora difficile da affrontare.

-Tonali gioca più in area avversaria...

Serve tempo per costruire una squadra e conoscere i propri giocatori: quando ci lavori insieme capisci le caratteristiche che possono essere sfruttate. Sandro ha una gamba incredibile e ha grandissimi tempi, potrebbe anche diventare un giocatore adatto ad inserimenti, una mezzala per la forza e gli inserimenti che ha. Dipende dalle partite che abbiamo e dalle strategie che adottiamo per i centrocampisti. Sta avendo grande entusiasmo. I tifosi sono fantastici. A chi somiglia Tonali? Faccio fatica a trovare le somiglianze, lui viene paragonato a Pirlo, ma lui si sente più Gattuso. De Rossi potrebbe completare le due cose.