Pirlo: “Mai avuta in campo la mia Juve ideale. Ogni pallone non pesa come altrove”

«Quanto tempo ha la Juventus per sperimentare? Non abbiamo tempo ma neanche i giocatori a disposizione. Finora non ho ancora avuto la formazione ideale, quella che vorrei far giocare, non ce l’ho dalla prima giornata. Siamo in costruzione anche per quello. Abbiamo fatto tutte formazioni diverse e non c’è stato tempo di farli giocare tutti insieme». Andrea Pirlo, dopo il pari con il Crotone ha parlato della sua squadra e ha sottolineato anche: «Dobbiamo però essere veloci ad imparare, è una squadra giovane, ma dobbiamo essere rapidi a capire che le palle giocate nella Juve sono diverse da quelle giocate in altre squadre, il peso di ogni pallone qui è diverso. Anche in Champions dovremo essere pronti per forza. Non so quanto tempo ci vorrà, ogni giorno con il virus può capitare qualcosa, siamo sempre sul chi va là, speriamo di poter star meglio tutti per costruire la squadra con la rosa al completo».

(Fonte: SS24)