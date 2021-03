Pirlo: “Fuga Inter? Se farà qualche passo falso la Juve deve essere pronta”

L'allenatore bianconero ha parlato alla vigilia della partita con la Lazio e ha spiegato che lui e i suoi pensano ancora allo scudetto

Eva A. Provenzano

«Quando siamo preoccupati da questa fuga dell'Inter? Settimana scorsa mi avete fatto la stessa domanda. Ma loro hanno vinto e noi abbiamo vinto quindi non è cambiato niente. Se tutte le domeniche l'Inter vincerà, vincerà il campionato. Se farà qualche passo falso noi dovremo essere pronti a non sbagliare mai. Ma questo è normale». Andrea Pirlo,nella conferenza stampa che precede la gara contro la Lazio, ha normalizzato la questione classifica. Quella dell'Inter soprattutto che in questo momento è a più dieci in classifica, almeno fino al recupero della sfida contro il Napoli del 17 marzo.

«Rimonta complicata, priorità è la Champions? Io non mi sento in grado di dire questo. Siamo in competizione su tutti e tre i fronti. Finché ci sarà speranza noi dobbiamo dare il massimo per vincere anche il campionato. Poi se le altre saranno più brave e non sbaglieranno mai, faremo loro i complimenti alla fine», ha aggiunto.

L'allenatore della Juventus ha anche parlato della gara contro la squadra di Inzaghi: «Hanno un gioco ben definito, i risultati parlano per loro. Tutte le gare sono decisive per la nostra squadra. Pensiamo una partita per volta, ora la Lazio e poi al Porto. Quella contro i biancocelesti è una sfida importante per i biancocelesti. Stiamo attraversando un momento importante. L'entusiasmo non ci manca certo. Poi se devo sentirmi dire che mancano grinta e piglio non lo vedo giusto inserire queste cose nel contesto squadra, mi dava fastidio già da giocatore. Io certo cose le inquadro nel contesto tecnico-tattico».

(Fonte: SS24)