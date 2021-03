Juventus, Pirlo: “Inter? Sarà rincorsa lunga. Hanno gioco collaudato, noi invece…”

Le considerazioni dell'allenatore bianconero dopo la vittoria sullo Spezia che avvicina un po' i suoi alla vetta in attesa delle altre gare

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky al triplice fischio di Juventus-Spezia. Queste le parole dell'allenatore bianconero: "La stanchezza dopo tante partite con gli stessi uomini si fa sentire. Nel primo tempo non eravamo brillanti e abbiamo cercato di ripartire negli spazi lasciati liberi, poi con gli ingressi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Gli infortunati stanno cercando di recuperare, di certo non c'è ancora nulla. De Ligt aveva preso una botta col Verona al polpaccio, vedremo nei prossimi giorni. Non sembra niente di grave. McKennie non sta bene, ma purtroppo deve giocare. Resiste 45-50 minuti perché il dolore persiste, ma deve stringere i denti perché siamo contati".