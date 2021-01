Pirlo: “Mi aspetto un’Inter aggressiva. Ho imparato tanto da Conte, gli sono grato. Abbiamo…”

Alla viglia di Inter-Juventus, Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le parole dell’allenatore bianconero: “Gli infortunati si stanno allenando in squadra, per i tamponi invece attendiamo l’esito. Chiellini sta bene, è pronto e carico, ha voglia di giocare. Siamo felici che sia a pieno servizio, è un valore aggiunto per noi“.

“Firmare per il pari? No, si parte per cercare di vincere. Anche in questo caso sarà importante ma non fondamentale per il campionato. Siamo coscienti della forza dell’Inter ma ci giochiamo le nostre carte. Domani mi aspetto un’Inter aggressiva, che vorrà dare ritmo alla partita. Ma noi siamo la Juventus e vogliamo andare a Milano a fare il nostro gioco, liberi di testa. Ho imparato tanto da Conte, gli sono grato, mi ha insegnato tante cose e mi ha fatto venir voglia di fare l’allenatore. Ha un grande spessore anche umano, ma domani saremo avversari. Io e Conte abbiamo due caratteri diversi, forse per questo siamo sempre andati d’accordo. Ci siamo sentiti a inizio campionato, restano grande stima e grande affetto. Ha fatto la storia della Juventus e mi ha dato tanto. Abbiamo tante soluzioni per domani, che abbiamo studiato nei minimi dettagli”.

“Mckennie? Non è al 100% ma sta abbastanza bene, valutiamo come farlo giocare. La partita di domani ci darebbe una spinta importante, che va al di là dei 3 punti in palio. C’è grande attenzione e grande concentrazione, l’Inter è una grande squadra che si è rinforzata. Noi e l’Inter abbiamo filosofie diverse in questo momento, ma lotteremo fino alla fine per il campionato. L’assenza di De Ligt? E’ un giocatore importante, ma abbiamo campioni di grande spessore in quel ruolo. Contro le grandi squadre la concentrazione è sempre massimale. Ho visto i ragazzi molto vogliosi, sono tranquillo”.

(Juventus.com)