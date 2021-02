Juve, Pirlo: “Scudetto? Davanti squadre forti ma è alla nostra portata”

L'allenatore bianconero ha parlato della lotta per il titolo e ha sottolineato ancora una volta che è un obiettivo per la sua squadra

Eva A. Provenzano

«Se continuiamo a pensare allo scudetto? Certo che ne parliamo. É uno dei nostri obiettivi, abbiamo il dovere di continuare a inseguirlo perché è alla nostra portata. Ci sono davanti squadre forti ma è giusto continuare a lottare fino alla fine». Andrea Pirlo ha parlato così, nella conferenza stampa che precede la partita contro il Verona, della lotta per il titolo. Momento particolare per la Juventus che non può contare su Dybala, per un problema al ginocchio, e Morata, per un virus che lo ha debilitato.

«Per Morataaspettiamo qualche giorno perché deve stare a riposo fino a domenica per cercare di far sparire questo virus. Per Dybalavaluteremo con lo staff medico la soluzione migliore per farlo rientrare il prima possibile», ha detto l'allenatore bianconero.

«Faremo di necessità virtù, giocheremo con chi abbiamo a disposizione. Sapevamo dall'inizio della stagione che sarebbe stata dura con molte partite ravvicinate. In più c'è stato il rinvio con il Napoli che ci costringerà a farne un'altra in questo periodo così fitto, però ormai siamo qui, dentro questo ciclo e faremo il nostro meglio. Io sto bene, però non posso giocare anche se lo farei volentieri al posto di qualcuno. Sto cercando di adattare chi ho a disposizione, non è bello neanche allenarne 6 o 7 il giorno dopo le partite perché tanti devono recuperare. Ormai è un po' di tempo che andiamo avanti così e dobbiamo andare avanti», ha concluso.

(Fonte: repubblica.it)