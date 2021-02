Pirlo: “Tante gare ravvicinate, turn over mi rende sereno. Dopo la sconfitta con l’Inter…”

Alla vigilia della partita con la Roma, Andrea Pirlo è tornato in conferenza stampa sulla sconfitta subita contro l’Inter in campionato e anche sul turn over come soluzione alle tante gare ravvicinate da giocare. Le sue parole:

-Inizia a temere che l’aver giocato dieci partite in un mese e in vista del tour de force con Roma, Inter, Napoli, Porto ecc, possa pesare la fatica, quanto turn over c’è da aspettarsi?

Tante partite ravvicinate le hanno avute anche le altre squadre. Noi una-due in più per la Supercoppa e per la semifinale di andata con l’Inter. Ma è normale con un calendario così compresso, con tante partite. Ma abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia, di alto livello e il turn over può essere una soluzione. L’abbiamo fatto contro i nerazzurri e lo faremo anche contro la Roma. Perché ho la possibilità di scegliere la squadra migliore e questo mi rende sereno.

-Siccome tu stesso hai parlato di una svolta mentale dopo la sconfitta contro l’Inter, volevo chiedere in particolare che tasti hai toccato. Quello dell’orgoglio? Ti sei arrabbiato, sei un allenatore che ha anche momenti di rabbia, non dico alla Conte, ma se hai usato dei toni forti, per questa svolta mentale?

Quando si perde mi arrabbio anche io. È normale che vai a toccare certi tasti. Abbiamo parlato dopo la sconfitta con l’Inter, perché non eravamo stati noi. Ma, l’ho già detto, fortunatamente c’era una finale da giocare dopo tre giorni quindi è stato più facile anche per me toccare certi tasti anche all’interno del gruppo. Da lì siamo ripartiti perché volevamo alzare il primo trofeo e lo abbiamo fatto giocando una grande partita. Ci ha dato grande consapevolezza di squadra sapendo che se non giochiamo tutti di squadra i risultati faticano ad arrivare. Se invece c’è il sacrificio di tutti e la voglia di raggiungere il risultato fino all’ultimo secondo diventiamo forti come una volta.

(Fonte: SS24)