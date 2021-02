Pirlo: “Affrontato l’Inter con il giusto atteggiamento. Questo era il primo round, ancora…”

Al termine di Inter-Juventus, andata della semifinale di Coppa Italia, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni della Rai. Queste le dichiarazioni del giocatore bianconero: “Era stato un passo a vuoto, ci è servita da lezione. Questa sera era il primo round, abbiamo vinto la prima ma ancora non è stato fatto niente. Se siamo concentrati e abbiamo questo atteggiamento possiamo mettere in difficoltà tutti. L’abbiamo preparata bene, poi se gioca uno o l’altro non cambia niente, la nostra mentalità deve rimanere la stessa. Sono stati bravissimi, hanno affrontato l’Inter con il giusto atteggiamento e devo fare i complimenti ai ragazzi. In questa partita secondo me questi erano i migliori da mandare in campo. Stasera hanno dimostrato tutti di essere all’altezza. Noi abbiamo abbassato un po’ il baricentro, normale non riuscire quella pressione per 90 minuti. Siamo sempre stati ordinati e tenere bene la posizione“.

(Rai 1)