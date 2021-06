Il Giornale – Alla Juve volano gli stracci: pungente la compagna di Pirlo. Allegri…

Quest'oggi comincia la nuova avventura sulla panchina bianconera del tecnico toscano. Intanto la famiglia si schiera dalla parte dell'ex centrocampista

Tudor ha fatto il resto. In un'intervista a Sportske Novosti ha attaccato l'ormai ex allenatore bianconero: «Non trovo giustoci abbiano cacciato. Da parte mia, non sarò mai più l’assistente di nessuno. Alla Juve mi ha chiamato Pirlo che però, essendo molto amico di Baronio, ha messo tutti sullo stesso livello. Non era giusto, io sono un allenatore: ho accettato perché era la Juve». Ieri pomeriggio, poi, anche Nicolò Pirlo - figlio dell'ex tecnico bianconero - ha voluto dire la sua tramite social difendendo il lavoro del padre: «Stanno uscendo tutti ora... Mezzi uomini».