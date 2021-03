Pistocchi sul fallo di Ronaldo: “Cragno ha rischiato di morire se Cristiano…”

Maurizio Pistocchi ha commentato in questo modo il durissimo intervento di Cristiano Ronaldo su Cragno in Cagliari-Juve

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Pistocchi ha commentato in questo modo il durissimo intervento di Cristiano Ronaldo su Cragno durante Cagliari_Juventus:

"Fallo di Ronaldo su Cragno? Il regolamento è molto chiaro in questo caso, l'intervento è pericoloso per l'integrità dell'avversario ed era da rosso. Di fatto il portiere è rimasto ferito, se lo avesse preso sulla tempia rischiava di morire. Questo continuo tentativo da parte degli attaccanti di toccare la palla e toccare il portiere per cercare il rigore prima o poi avrà conseguenze gravi, ci siamo anche già andati vicini. Prima o poi succederà qualcosa di grave e tutti piangeranno. Dal punto di vista etico i giocatori si mettano la mano sulla coscienza".