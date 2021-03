Torino-Inter, sondaggio sul migliore in campo: quattro i candidati proposti

Ottavo successo consecutivo in campionato per l’Inter che a quota 65 punti (+9 dal Milan) ha consolidato il primo posto in classifica dopo una gara difficile nella quale la squadra di Conte ha saputo quando e come colpire. Sul tabellino i...

Fabio Alampi

Ottavo successo consecutivo in campionato per l'Inter che a quota 65 punti (+9 dal Milan) ha consolidato il primo posto in classifica dopo una gara difficile nella quale la squadra di Conte ha saputo quando e come colpire. Sul tabellino i nomi di Lukaku che ha firmato il gol del vantaggio su rigore e Lautaro Martinez, autore dello straordinario gol di testa che è valso il raddoppio e la vittoria.

I candidati sono quattro:

Lautaro Martinez| Un rigore procurato e la rete di testa che è valsa 3 punti: l'argentino ha raggiunto quota 14 gol in Serie A (come al termine della scorsa stagione) e segnato in tutti gli ultimi quattro precedenti contro i granata.

Sanchez| Il suo ingresso in campo ha dato energia e dato una svolta al match, perfetto l'assist per il gol decisivo di Lautaro Martinez

Eriksen| Anche lui subentrato, è diventato subito protagonista: palloni verticali e movimenti impeccabili tra le linee

Skriniar| 11 km percorsi, corsa e presenza ovunque, importante anche nella costruzione del gioco

