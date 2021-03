Pistocchi: “Nessuno può fermare Haaland. Somiglia a tre grandi campioni”

Il giornalista ha parlato del giovane attaccante del Borussia Dortmund corteggiato da tutti i top club europei

20 gol in 14 partite di Champions League. Ad appena 21 anni Erling Haaland è già nella storia della massima competizione europea. Un uragano destinato a lasciare il segno nel mondo del calcio. I fari dei top club sono su di lui e il Borussia Dortmund sembra quasi rassegnato all'idea di lasciarlo partire. Intanto Maurizio Pistocchi ne ha disegnato un ritratto sul suo profilo Twitter: "Cerco nell’archivio della mia memoria per trovare a quale campione assomiglia Erling Haaland, ma non lo trovo. Alto 194H, 5cm più di Marco Van Basten, potente come Gabriel Batistuta, veloce come CR7 . Haaland è una macchina da gol, un troll di Tolkien che nessuno può fermare".