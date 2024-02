Ponciroli: “Milan, Leao ieri imbarazzante. Ko a Rennes deve preoccupare Pioli”

A TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così del Milan di Stefano Pioli dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: “Il Milan vive e muore nelle giocate di Leao. Per me ieri Leao è stato imbarazzante, ha sbagliato due gol che un giocatore del suo livello non può sbagliare. È stato anche fortunatissimo sul gol. Il problema del Milan è che ha un fenomeno che però è talmente discontinuo che tocca gli equilibri della squadra. È come se il Milan scendesse in campo solo per capire che partita farà Leao. È pericolosissimo, Pioli ci sta provando ma non ha gli uomini per trovare solidità difensiva.