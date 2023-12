Rabiot: “Vista l’Inter ieri, sapevamo di poter accorciare. Crediamo ancora di più nello scudetto”

Era importante per noi, avevamo visto la gara dell'Inter, potevamo accorciare. Dobbiamo continuare così, vincendo sempre, guardare avanti e continuare con lo stesso spirito di questa sera.

-Hai detto proprio tu dopo la partita con l'Inter che parlavate di scudetto: ci credete di più questa sera?

Sì, ci credevamo e ci crediamo ancora di più questa sera. Magari di più nei prossimi mesi. Lo scudetto è un obiettivo per me e per la squadra. Abbiamo fatto molto bene questa sera ma il cammino è ancora lungo.

-Tu attaccante aggiunto della Juve?

Non avevo ancora segnato in casa e sono contento di aiutare la squadra. Sto lavorando molto sulla fase di attacco e sono contento questa sera. I tifosi sono sempre straordinari, ci credono e dobbiamo vincere anche per loro.

-Ti piacerebbe restare ancora alla Juve?

Devo ragionare, parlare con la Juve, mi trovo bene qui, ma ne parleremo in avanti. Mi godo tutte le partite fino a fine stagione, poi vedremo, ma siamo tranquilli.

(Fonte: DAZN)

