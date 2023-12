Lukaku a Torino con la Roma: pure i tifosi della Juve lo hanno fischiato

Contestato dai sostenitori bianconeri l'attaccante belga che in estate poteva trasferirsi a Torino dopo l'esperienza all'Inter

I tifosi dell'Inter lo hanno fischiato quando è riapparso a San Siro con la maglia della Roma. Ma pure i tifosi della Juventus, la squadra dove Lukaku sarebbe andato dopo aver smesso di rispondere ai dirigenti nerazzurri, se il club bianconero fosse riuscito a cedere Vlahovic. Ma i tifosi bianconeri non hanno dimostrato di apprezzarlo, tutt'altro. All'ingresso in campo con i giallorossi, durante il riscaldamento all'Allianz Stadium, è stato preso di mira dai sostenitori juventini.

"Fischi all’entrata in campo, a ogni pallone toccato e al primo tentativo dalla distanza. Atmosfera caliente, ma tutt’altro che inaspettata. Che l’accoglienza sarebbe stata di questo tipo si era capito già in estate, quando il popolo bianconero si è opposto in tutti i modi allo scambio tra l’ex rivale interista, ai tempi rientrato al Chelsea, e Dusan Vlahovic", commenta a questo proposito La Gazzetta dello Sport.