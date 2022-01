UFFICIALE / “Ramsey positivo al covid, è in isolamento”: salta Inter-Juve

L'annuncio dei bianconeri sulla positività al coronavirus del calciatore che salta la gara con i nerazzurri

Nella gara contro l'Inter non ci sarà neanche Ramsey. La Juventus, sul suo sito, annuncia la positività al covid del calciatore in seguito ai test anti-covid ai quali è stato sottoposto in queste ore. "Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid 19 di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento", si legge nella nota della società bianconera che oggi ha annunciato anche la positività del presidente Agnelli. È stato specificato anche che il numero uno del club non è stato in contatto con la squadra.