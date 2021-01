Ranieri: “Lo Spezia più determinato, Samp smarrita. Assolvo Keita. Quagliarella…”

Dopo la vittoria con l’Inter la Sampdoria ha perso contro lo Spezia. Ranieri ha analizzato così la prestazione dei suoi: «Brutta partita da parte nostra, ha giocato meglio lo Spezia e ha segnato. Abbiamo avuto delle chance di segnare ma ci siamo smarriti e non abbiamo più trovato la strada giusta per metterli in difficoltà. Volevamo fare una buona partita ma sono stati più determinati. Abbiamo perso tutti i duelli e quindi complimenti a loro. Hanno voluto la vittoria e l’hanno ottenuta. Keita è stata una minaccia per la loro difesa e ha fatto quello che doveva fare. Lo assolvo. Mi dispiace tenere in panchina Quagliarella perché è il nostro leader, ma sappiamo a volte di dover giocare con delle caratteristiche che non sono le sue e gioco forza se ne salta qualcuna non succede nulla».

(fonte: SS24)