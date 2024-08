"Persi Todibo e la seconda amichevole su tre (ieri a Göteborg è finita 2-0 per l’Atletico Madrid) e scoperchiato il caso Koopmeiners, quali sono le strategie della Juventus a una settimana dal campionato?". Apre così l'articolo di Repubblica in merito al mercato della Juventus, ancora distante dall'essere completato. Koopmeiners resta il primo obiettivo ma il suo atteggiamento non ha agevolato i discorsi tra Juve e Atalanta, nonostante l'incontro di ieri e il fatto che Giuntoli sia ottimista. La Juve è vicina a Nico Gonzalez e dovrà prendere anche un difensore:

"Sfumato Todibo la Juve si è messa alla finestra. Non sono previste (non sono permesse) spese in quel settore, perciò o ci sarà un prestito (Lenglet del Barcellona è una possibilità) oppure verrà reintegrato Djaló, bocciato da Motta dopo la prima amichevole. Il reparto sarà completato da due terzini dell’Under 23, il destro Savona e il sinistro Rouhi, che hanno appena rinnovato il contratto e vanno considerati a tutti gli effetti elementi della prima squadra. In rosa ci sono solamente tre centrali “puri” (Bremer, Gatti e Djaló), ma Danilo e Cabal possono essere adattati: l’eclettismo, dopotutto, è uno dei primi requisiti per piacere a Motta, anche se il colombiano ex Verona ieri è stato un disastro tanto a sinistra quanto in mezzo e in tre amichevoli la Juve ha già subito 7 reti, senza segnarne neanche una su azione"