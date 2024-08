«Sono molto contento di essere arrivato in questa squadra. Per me è un sogno essere in una delle squadra più forti in Italia e nel mondo. Ho lavorato davvero tanto già da questa settimana e per poter realizzare il mio sogno che non è solo arrivare alla Juventus e fermarmi un anno. Io voglio diventare un giocatore importante, come Chiellini, Bonucci e Cannavaro».