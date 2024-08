Cabal: “Inter? Non voglio parlarne, il mio sogno era venire alla Juve”

Giorno di presentazione per Juan David Cabral. All’Allianz Stadium il giocatore, cercato anche dall'Inter, si è presentato così ai tifosi della Juventus: "Sono davvero contentissimo di essere qui, per me è davvero un sogno poter essere arrivato in una delle squadre più grandi del mondo. Sto lavorando davvero tanto per poter riuscire a diventare un giocatore importante come lo sono stati Chiellini, Bonucci o Cannavaro".