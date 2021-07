“L’addio di Calhanoglu cambia tutto”. Milan-Kessie: arriva l’offerta al rialzo

Il club rossonero è deciso a trattenere il giocatore ivoriano che ha chiesto uno stipendio sui sei mln

Kessie potrebbe presto rinnovare con il Milan. Si era parlato nelle scorse settimane anche di un'Inter attenta alla situazione. Ma La Gazzetta dello Sport assicura che il club rossonero sta per alzare l'offerta al calciatore. Con Pioli primo interessato al rinnovo dopo aver perso (a parametro zero) Donnarumma e Calhanoglu .

Il calciatore guadagna attualmente 2.2 mln a stagione ed ha un contratto in scadenza nel 2022. "Sinora Maldini e Massara hanno tenuto una linea di coerenza con l’ex compagno di reparto turco: vale a dire una proposta tra i 3,5 e i 4 milioni di euro netti. Ma il passaggio di Calhanoglu all’Inter ha evidentemente cambiato le carte in tavola. Adesso ci sono più risorse a disposizione, ma soprattutto sta prevalendo l’idea di non lasciare nulla d’intentato per indurre Kessie a rinnovare per almeno altri tre anni", si legge sulla rosea. Il giocatore chiede sei mln, i rossoneri potrebbero partire da una cifra sui cinque mln e offrire poi anche dei bonus.