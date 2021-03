Serie A, la Roma perde Kumbulla: lesione del menisco e stagione finita

Il difensore della Roma, Marash Kumbulla, ha rimediato in nazionale la rottura del menisco: per lui la stagione è già finita

"Kumbulla dovrebbe aver scelto di non operarsi e opterà per una terapia conservativa, come in passato aveva già fatto Diawara. In mattinata, invece, esami di controllo al polpaccio a Villa Stuart anche per Mkhitaryan, dovrebbe rientrare per la prima gara con l'Ajax.