Roma-Milan, Fonseca: “Contro i grandi club ci mancano sempre dei dettagli”

L'allenatore giallorosso ha parlato di quanto successo nella gara contro i rossoneri nella quale la sua squadra è stata sconfitta

«Siamo mancati soprattutto nei primi venti minuti. Come giudico l'arbitraggio? Non commento il lavoro dell'arbitro. In questa fase post-partita è facile trovare delle scuse e io non voglio trovare delle scuse». Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato la sconfitta contro il Milan .

«Milan determinato e veloce? Abbiamo perso tanti palloni che hanno permesso al Milan di avvicinarsi alla nostra area. Quando recuperano palla loro sono veloci ad uscire, ha Rebic e giocatori che portano la palla bene. Non dovevamo sbagliare in quella fase della partita. Approccio sbagliato contro le grandi ed errori tecnici? Sono errori del gruppo. Non abbiamo fatto bene in fase di costruzione e non abbiamo preso le decisioni giuste. Limiti di qualità tecnica o mentale? È difficile da capire, mancano sempre dei dettagli contro i grandi club. Da questa verità non possiamo scappare. Ma sono questioni difensive per me».