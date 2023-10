Roma, Mourinho: “Scommesse? Mi fido dei miei. Ho riso con Zalewski perché…”

José Mourinho è tornato a parlare in conferenza stampa. Il portoghese, alla vigilia di Roma-Monza, si è soffermato anche sull'infortunio di Smalling che lo terrà fuori dai convocati anche per domani: "In questo tipo di infortunio è più capire la sopportazione del dolore, ieri è stato il primo giorno che ha lavorato con noi dove abbiamo fatto un lavoro di bassa intensità. Non sarà a disposizione domani. Llorente ha fatto con noi tre giorni di lavoro di cui due sono stati giorni di un certo volume. Renato Sanches e Pellegrini non ci saranno, nemmeno Kumbulla e Abraham, ma anche loro hanno superato un livello di grande difficoltà. Dybala? Va in campo con i fisioterapisti, ma a poco a poco".