Roma, Mourinho: “Siamo in difficoltà nel momento decisivo. Oggi sarà dura”

“Qualcuno voi mi chiedeva degli obiettivi a fine stagione. Sono sempre stato tranquillo dicendo che dipende dalla situazione. Una cosa è la squadra al massimo del potenziale, un’altra cosa è la squadra con dei problemi. In questo momento decisivo noi siamo in difficoltà”.

"Continuità nonostante le assenze? Vediamo. Dobbiamo avere fiducia in chi gioca, ma dobbiamo sapere che per una rosa come la nostra fa la differenza se gioca un giocatore A o il giocatore B. Però abbiamo lavorato tanto per cercare di ridurre l’imprevedibilità del gioco e cercare di dare una base di tranquillità. Sarà dura, abbiamo la voglia, c’è empatia con lo stadio, cerchiamo di fare una buona partita e ottenere il risultato”.