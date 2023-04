Zhang, Milan chiodo fisso. Sul piatto 2 mln per l’Inter in caso di finale di Champions

Il presidente è pronto a premiare la squadra se dovesse superare la doppia semifinale contro i rossoneri

L'Inter è concentrata sulla partita di domani con la Lazio, fondamentale per la corsa al quarto posto. Inevitabile che la testa dei giocatori e del club vada alla doppia sfida di Champions con il Milan che potrebbe portare i nerazzurri in finale di Champions League.

"C’è solo l’Inter. Ma c’è pure solo il Milan, nella testa dei giocatori nerazzurri. C’è un mese per sfilare il quarto posto a Stefano Pioli e per imbarcarsi sul volo al posto loro per Istanbul. Un mese per diventare re di Milano, perché questo s’è messo in testa Steven Zhang. È un chiodo fisso del presidente, che vive la città del presente e del suo futuro, sente la sfida con i rossoneri. E sogna di diventare entro la fine della stagione il terzo presidente più vincente della storia dell’Inter, dietro Angelo e Massimo Moratti. A tutti i costi. Magari anche versando sul conto in banca dei protagonisti un premio in caso di qualificazione per la finale di Champions", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Cinquantamila euro a testa per i giocatori e lo staff tecnico, in sostanza per chi dovrà mettere ogni energia possibile per volare a Istanbul: questo è il premio deciso dal presidente. Circa due milioni di euro complessivi, più o meno la stessa cifra già versata per i passaggi del turno con il Porto e con il Benfica. Il presidente non si è mai risparmiato in questo senso. Ed è pronto a fare lo stesso in caso di successo contro il Milan, peraltro società con la quale adesso si è allontanato sotto ogni punto di vista, la costruzione del nuovo stadio.

Zhang si muove, dunque, oltre ai vari premi individuali già inseriti nei singoli contratti dei calciatori. La finale di Champions sarebbe la sesta raggiunta sotto la sua gestione, la seconda europea. Ma, ancor di più, per il presidente sarebbe il modo migliore per cancellare lo scudetto perso la stagione scorsa, passaggio a vuoto che ha segnato Zhang, convinto com’era di agguantare la seconda stella, convinto com’è tuttora - lui e il suo management - che l’Inter costruita meriti molto di più di un finale di campionato vissuto a lottare per il quarto posto".