Roma, Mourinho: “Voci di esonero? Nessun problema. Ranieri signore e amico”

Le considerazioni dell'allenatore giallorosso prima della gara con il Cagliari in programma questo pomeriggio

José Mourinho, allenatore della Roma ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di questo pomeriggio contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "Ranieri è un signore, l'allenatore che ha fatto il più grande miracolo della storia della Premier League. Col tempo abbiamo imparato a conoscerci ed ho tantissimo rispetto per lui. E' un amico, anche se la distanza non ci permette di avere un rapporto profondo.

Quando perdi in modo brutto come col Genoa e pesante è importante come reagisci e l'abbiamo fatto bene, con serenità, vincendo due partite di fila. Dobbiamo comunque guardare avanti, perché oggi è difficilissimo giocare qui e pensiamo solo a oggi. Le voci di esonero? Nessun problema. L'unico problema nel preparare la partita è che ci mancano giocatori importanti: due difensori centrali e due centrocampisti. Speriamo di recuperare qualcuno durante la sosta".