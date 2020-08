AdnKronos – Roma, Paratici dice no. Il nome caldo è Ausilio che vorrebbe…

La Roma è alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Per i nuovi proprietari è una delle priorità ma senza fretta per la scelta definitiva. Dopo il divorzio con Gianluca Petrachi sono tanti i nomi che sono stati sondati dal club, anche se il nuovo arrivo ci sarà probabilmente ad ottobre, con il mercato attuale che sarà svolto dal Ceo Guido Fienga coadiuvato da Morgan De Sanctis in attesa di un dirigente che guidi la parte sportiva.

Secondo l’agenzia di stampa “AdnKronos”, “l’obiettivo principale è il ds della Juventus, Fabio Paratici, molto apprezzato da Fienga. Paratici, però, ha declinato qualsiasi offerta, non per il progetto giallorosso dei Friedkin, ma perché ha la fiducia di Agnelli e un contratto. Per questo l’altro nome caldo è quello di Piero Ausilio, che a breve con l’Inter deciderà il suo futuro, ma che vorrebbe una nuova sfida da uomo chiave del progetto sportivo e la Roma potrebbe fare al caso suo”.