Roma, Pinto: “Dzeko? Questione esagerata. Si parla sempre dello stesso tema”

Le parole del dirigente giallorosso ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Europa League a Braga

Tiago Pinto, general manager della Roma, è stato stuzzicato ancora una volta sulla questione Dzekoprima di Braga-Roma. Queste le parole del dirigente sul calciatore che ha poi sbloccato la gara: "Con tutto il rispetto per il vostro lavoro, è una questione esagerata. Prima e dopo una singola partita sistematicamente viene posto lo stesso tema che è stato risolto molto bene non da me, ma dai diretti interessati. L'importanza della Roma è al di sopra di ogni cosa, da qui ripartiamo".