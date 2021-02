Roma, Fonseca: “In Serie A 6-7 squadre molto forti. Dzeko? Tutto risolto”

Le parole del tecnico giallorosso: "Stiamo giocando bene, siamo motivati e l'obiettivo è di tornare in Champions"

Intervenuto ai microfoni di O Jogo, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato così del campionato disputato sin qui dalla sua squadra: "Siamo terzi e molti ci davano inizialmente al sesto/settimo posto. Stiamo giocando bene, siamo motivati e l'obiettivo è di tornare in Champions, pur essendo consapevoli che in Serie A ci sono 6-7 squadre molto forti. La Serie A è tra i 5 migliori campionati in Europa, con il numero più alto di squadre in lotta per la Champions. Difficile prevedere cosa accadrà ma la nostra ambizione è di tornare in Champions".