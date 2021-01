“Ronaldo è il lampo”. E’ questo il titolo della copertina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 21 gennaio 2021. “Il suo gol accende la Juve. Ma il rigore fallito da Insigne decide la sfida. Il Napoli spreca, nel recupero il sigillo di Morata: Supercoppa ai bianconeri”. In taglio basso, invece, aggiornamenti sul polverone in casa Roma: “Fonseca al bivio: il futuro con lo Spezia”.