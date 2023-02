Rossi: “Pioli umile e intelligente: l’anno scorso ha fatto un miracolo. Allegri…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Delio Rossi, ex allenatore ha parlato così di Stefano Pioli, insignito oggi della Panchina d'Oro

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Delio Rossi, ex allenatore ha parlato così di Stefano Pioli , insignito oggi della Panchina d'Oro:

“È un allenatore molto intelligente ed umile. Capisce quando le cose non vanno e le cambia. Quando ci sono dei problemi possono essere occasioni. La panchina d’oro è super meritata perché ha fatto un miracolo sportivo a vincere lo scudetto la passata stagione”.

Allegri è una figura giusta per la Juventus?

“Secondo me a parità di qualità di rose la differenza la fa la società. La Juventus deve trovare una quadra societaria. Il problema bianconero in questo momento è la società non l’allenatore”.