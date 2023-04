Salernitana, Sousa: “Vogliamo fare risultato anche contro il Napoli”

Le parole dell'allenatore granata in conferenza stampa oggi dopo la vittoria netta contro il Sassuolo che allunga la striscia positiva

La Salernitana non si ferma più. I granata, che nel loro filotto hanno fermato anche l'Inter poche settimane fa all'Arechi, oggi hanno battuto per 3-0 il Sassuolo e vogliono migliorare ulteriormente la loro classifica. Nel prossimo turno affronteranno il Napoli al Maradona, l'impegno più ostico e anche quello forse più sentito da quelle parti. Ne ha parlato in conferenza stampa Paulo Sousa dopo la partita col Sassuolo: