Sarri-Lazio: i dettagli del contratto. Lotito dopo l’addio di Inzaghi vuole…

Le cifre e non solo del contratto firmato dall'ex allenatore di Juve e Napoli con i biancocelesti dopo quanto accaduto con Inzaghi

Da oggi è ufficiale: Maurizio Sarri è il successore di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Dopo l'addio del tecnico, ora all'Inter, è sempre stato il primo obiettivo per il presidente Claudio Lotito. E Gazzetta.it svela tutti i termini dell'accordo e non solo.

"Un’operazione che la Lazio ha voluto portare a termine a tutti i costi dopo il traumatico divorzio da Inzaghi. Lotito ha puntato su Sarri per programmare il ritorno in Champions. Contratto biennale con opzione per la stagione successiva. Ingaggio di tre milioni di euro all’anno con l’aggiunta di un altro milione attraverso vari bonus. Sarri era ai box anche se sotto contratto con la Juventus dopo lo scudetto vinto la scorsa estate", si legge.