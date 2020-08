Sky – Juve, Champions fatale per Sarri: sarà esonerato. Attesa nelle prossime ore l’ufficialità

Vincere lo scudetto non è bastato. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione è costata a Maurizio Sarri la panchina bianconera. L’indiscrezione arriva da Skysport: si va verso l’esonero dell’allenatore della Juve che ha portato a Torino il nono scudetto consecutivo. Ed è attesa nelle prossime ore l’ufficialità della decisione. I nomi per il futuro sono quelli di Inzaghi, Sousa e Pochettino. Sullo sfondo anche un ritorno di Allegri, ma al momento non ci sono segnali che fanno pensare a questo.

(Fonte: SS24)