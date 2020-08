Juve, Sarri: “Devastato emotivamente, ma è stata grande partita. Futuro? Domanda offensiva”

Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato l’eliminazione della Juventus in Champions League per mano del Lione: “Abbiamo fatto una grande partita, anche al di là di un rigore contro che poteva mandarci fuori di testa. Se non fossi devastato emotivamente per l’eliminazione, sarei molto contento per la prestazione dei ragazzi. In pochi giorni la squadra si è rigenerata, ma siamo fuori per il primo tempo della partita d’andata. Questa competizione non fa prigionieri.

Cosa mi aspetto da domani? Ho detto quello che penso: dirigenti di altissimo livello non prendono decisioni in base ad una partita. Prendono decisioni più ampie, che siano favorevoli o sfavorevoli a me non lo so. Domande sul mio futuro mi sembrano offensive, fossi un dirigente interverrei. E’ offensiva nei loro confronti e nei miei. Io non mi aspetto nulla, ho un contratto e lo rispetto. Il Lione contro il PSG non è mai stato in difficoltà la settimana scorsa, contro di noi ha passato una ventina di minuti in cui se l’è vista brutta. La squadra ha risposto bene, ma purtroppo veniamo da un mese in cui non abbiamo fatto nulla di logico. Siamo stati un mese in casa, poi ci siamo allenati con qualcuno che doveva stare in quarantena, poi siamo entrati in un meandro di partite in pochi giorni. Non era per nulla facile fare bene, ma della squadra stasera sono molto contento”.